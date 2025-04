İngilislər ulduz futbolçunu istədi - "Qalatasaray" sərvət tələb etdi

İngiltərə klubları “Qalatasaray”ın futbolçusu Barış Alper Yılmazı transfer etməkdə maraqlıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, 4 klub futbolçunu transfer etmək üçün hərəkətə keçib. “TBR Football”da dərc edilən xəbərə görə, İngiltərə klubları futbolçunu izləmək üçün nümayəndələrini “Beşiktaş” - “Qalatasaray” matçına göndərib. Bildirilir ki, nümayəndələr Barış Alper Yılmazla yanaşı “Beşiktaş”ın türk futbolçularını da izləyib. Lakin əsasən Barış Alper Yılmazın oyununa maraq göstərilib.

Qeyd edək ki, Barış Alper Yılmazın adı "Everton", "Aston Villa", "Nyukasl Yunayted", "Vest Hem Yunayted" kimi klublarla hallanır. "Qalatasaray"ın futbolçu üçün 40 milyon avro tələb etdiyi irəli sürülür. Bildirilir ki, transfer bu qiymətə reallaşarsa, bu klubun ən bahalı transferi olacaq.

