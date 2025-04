Ağdama ilk köçün nə zaman baş tutması ilə bağlı Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov AzTV-yə eksklüziv müsahibə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda ilk köçün Xıdırlı və Kəngərli kəndlərinə olması planlaşdırılır.

Xıdırlıda 719, Kəngərlidə isə 292 fərdi yaşayış evi tikilibdir.

Ağdam şəhərinin özünə isə oktyabr- noyabr aylarında ilk köç planlaşdırılır.

Emin Hüseynov onu da qeyd edib ki, şəhərə 2026-cı ilə qədər 20-25 min əhali köçürüləcəyi nəzərdə tutulub.

Ətraflı videoda:

