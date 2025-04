Türkiyədə toyuq dönərindən kütləvi zəhərlənmə hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kocaelinin Körfez rayonunda toyuq dönəri yeyən 300 nəfərin halı qəfildən pisləşib.

Rayon xəstəxanasında yüzlərlə insan müraciət edib.Onlardan ikisinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

