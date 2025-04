Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrına yeni direktor təyin edilib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, Ülviyyə Firudin qızı Bəbirova sözügedən vəzifəyə təyinat alıb.

Mədəniyyət Nazirliyindən faktı təsdiq ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.