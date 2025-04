Mərkəzi Bankın ödəniş tətbiqində qeydiyyat dayandırılıb?

"Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən müasir, innovativ ödəniş həlli kimi istifadəçilərə təqdim olunan “AniPay” mobil tətbiqində yeni istifadəçilərin qeydiyyatı artıq bir neçə aydır ki, dayandırılıb".

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin İctimai Şurasının üzvü Fərid Kazımov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, problemin səbəbi xidmət keyfiyyətinin artırılması və texniki işlər olaraq göstərilib.

"Yeni istifadəçilərin qeydiyyatının dayandırılması və qeyd olunan texniki işlərin Mərkəzi Bank tərəfindən bir neçə ay ərzində başa çatdırıla bilməməsi “AniPay” mobil tətbiqinin gələcək perspektivləri ilə bağlı artıq müəyyən narahatçılıq doğurur. Nəzərə almaq lazımdır ki, bir müddət əvvəl Mərkəzi Bankın gpp.az platformasının istifadəsinin dayandırılmasından sonra bütün istifadəçilər büdcə, kommunal, rabitə, cərimə, sığorta və digər ödənişlərin aparılmasını da “AniPay” mobil tətbiqində həyata keçirirlər".

F.Kazımovun sözlərinə görə, “AniPay” ödəniş xidməti bazarında son dərəcə maraqlı innovativ həllərdən biridir:

"Sistem mobil nömrə ilə istənilən bank müştərisinə köçürmə və QR kod ilə ödəmə imkanlarını təklif edir. Eyni zamanda büdcə, kommunal, rabitə, cərimə, sığorta və digər xidmətlər üzrə ödənişləri heç bir bank tətbiqində təqdim olunmayan ümumiləşdirilmiş şəkildə ödəmək mümkündür. Bu ödəniş sisteminin davamlı inkişafı Azərbaycanda yaxın illərdə rəqəmsal ödənişlər üçün maliyyə alətlərinin çeşidililiyini təmin edilməsinə xüsusi töhvələr verə bilər. Ümid edirəm ki, yeni istifadəçi qeydiyyatnının dayandırlmasına səbəb olan texniki işlərin görülməsi nəhayət ki, aradan qaldırılacaqdır və yaxın zamanda “AniPay” tam funksionallığı ilə yenə də bu sistemdən ilk dəfə istifadə etmək istəyən vətəndaşların xidmətində olacaqdır”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az



