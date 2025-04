İlham Əliyev Sərəncam imzaladı

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan və Yaponiya arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyasının yeni tərkibini təsdiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı bununla bağlı yeni Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Komissiyanın sədri Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) prezidenti, üzvləri isə Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin Baş icraçı direktoru, Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinqinin (AZCON-un) icraçı direktoru, “Azərenerji” ASC-nin vitse-prezidenti, Ələt azad iqtisadi zonasının səlahiyyətli qurumunun İdarə Heyəti sədrinin müavini, Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının prezidenti, "PAŞA Holdinq" və "NEQSOL Holdinq" MMC-lərin Baş icraçı direktorları, Azərbaycanın Yaponiyada səfiridir.

Komissiyanın cari fəaliyyətinin təşkili məqsədilə onun Katibliyi yaradılacaq. Katibliyin funksiyasının həyata keçirilməsi İqtisadiyyat Nazirliyinə həvalə edilib.

Xarici İşlər Nazirliyi Komissiyasının yeni tərkibi barədə Yaponiya tərəfinə bildiriş göndərməlidir.

Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.