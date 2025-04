Azərbaycana gələn turistlərin sayı azaldı

Bu ilin ilk rübündə Azərbaycana gələn turistlərin sayı əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1.1 faiz azalaraq 508 min nəfər olub. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə İsraildən gələnlərin sayı 4 dəfə, Tacikistandan – 2 dəfə, Çindən – 1,8 dəfə, İordaniyadan – 1,6 dəfə, İspaniyadan – 1,6 dəfə, Hindistandan – 47,6 faiz, Qırğızıstandan – 32,6 faiz, Yaponiyadan – 26,5 faiz, Misirdən – 25,0 faiz, ABŞ-dan – 17,3 faiz, Kanadadan – 15,2 faiz, Niderlanddan – 12,2 faiz, Pakistandan – 11,5 faiz artsa da, Avropa İttifaqından gələnlərin sayı 7.8 faiz, körfəz ölkələrindən gələnlərin sayı 9,3 faiz, MDB dövlətlərindən gələnlərin sayı 10.7 faiz azalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov "Facebook" hesabında paylaşım edib.

Onun sözlərinə görə, 3 əsas istiqamət üzrə Azərbaycana gələn turistlərin sayında azalma qeydə alınıb:

“Azərbaycan üçün gəlmə turizmdə əsas regionlardan olan körfəz ölkələrindən və eləcə də, MDB dövlətlərindən gələnlərin sayının azalması ümumi turistlərin sayına mənfi təsir göstərib. Nəticədə, bu ilin ilk rübünü gəlmə turizm azalma ilə başa vurub”.

Deputat bildirib ki, bu ilin birinci rübündə gələnlərin 24,7 faizi Rusiya, 18,3 faizi Türkiyə, 10,8 faizi Hindistan, 9,8 faizi İran, 5 faizi Gürcüstan, 3,6 faizi Qazaxıstan, 2,7 faizi Pakistan, hər birindən 2,1 faiz olmaqla Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Səudiyyə Ərəbistanı, 1,8 faizi Özbəkistan, 1,7 faizi Çin, hər birindən 1,5 faiz olmaqla Türkmənistan, Ukrayna və İsrail, 1,2 faizi Küveyt, 1 faizi Belarus, 10,7 faizi digər ölkələrin vətəndaşları olub.

“Son statistika göstərir ki, gəlmə turizmdə yeni regionların payının artırılması, dayanıqlı turizm məhsullarından istifadə olunması və davamlılığın gücləndirilməsi üçün bu sahədə islahatların dərinləşdirilməsi daha da aktuallaşıb”, – deyə V.Bayramov qeyd edib.

