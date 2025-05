Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədr müavini və DEM Partiyasının İstanbul millət vəkili Sırrı Süreyya Öndər vəfat edib.

Metbuat.az TRT Haber-ə istinadən xəbər verir ki, o, müalicəsinin 18-ci günündə orqan çatışmazlığından dünyasını dəyişib.

