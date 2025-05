Qərbdə bir-birini əvəz edən elitalar elə bir gələcək qurmaq istəyirlər ki, orada nə slavyanlara, nə də digər “ari olmayan” xalqlara yer var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Qələbənin 80 illiyinə həsr olunmuş təntənəli tədbirdə çıxışı zamanı bildirib.

“Bu ideya əsasında bu gün də nasizm, şovinizm və irqçilik ideologiyası inkişaf etdirilir”, - deyə Lukaşenko qeyd edib.

