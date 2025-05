Şəki və Şəmkirdə yanğın oldu

Şəmkir rayonunun Dəllər Cəyir kəndində ümumi sahəsi 60 m² olan tövlənin dam örtüyünün taxta atmaları 30 m² sahədə yanıb.

Bu barədə Metbuat.az-aFövqəladə Hallar Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Tövlənin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

Şəki şəhərində ümumi sahəsi 288 m² (hər mərtəbəsi 144 m²) olan ikimərtəbəli 4 otaq və aynabənddən ibarət evin yanar konstruksiyaları yanıb. Yaxınlıqdakı ev və tikililər yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

