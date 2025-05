Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev NATO-nun Gürcüstandakı əlaqələr ofisinin rəhbəri Aleksandr Vinnikov ilə görüş keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Slovakiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifəsində məlumat verilib.

Qeyd edək ki, Bakıda ötən gün Aleksandr Vinnikov ADA Universitetində çıxış edib və Azərbaycan ilə NATO arasında əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib.

