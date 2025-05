"El-Klasiko" 8 qolla bitdi

İspaniya La Liqasının XXXV turunda "El-Klasiko" baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Barselona" "Real"ı qəbul edib.

Qarşılaşma Kataloniya təmsilçisinin qələbəsi ilə bitib - 4:3. Meydan sahiblərinin heyətində 19-cu dəqiqədə Erik Qarsiya, 32-ci dəqiqədə Lamin Yamal, 34 və 45-ci dəqiqələrdə Rafinya fərqlənib.

Qonaqlarda Kilian Mbappe 5 (p), 14 və 70-ci dəqiqələrdə adını tabloya yazdırıb.

Sona üç tur qalmış xallarının sayını 82-yə çatdıran "Barselona" liderliyini möhkəmləndirib. Madrid klubu 75 xalla ikinci sıradadır.

