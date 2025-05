Türkiyənin İzmirin Bornova rayonundakı meşəlik ərazidə 2 hektarlıq yer yanıb.

Metbuat.az Haberglobal-a istinadən xəbər verir ki, yanğını törətməkdə şübhəli bilinərək nəzarətə alınan 5 şübhəli tutularaq həbsxanaya göndərilib.

Məlumata görə, həmin şəxslərin xəzinə axtararkən yanğın törətdikləri təsbit edilib.

