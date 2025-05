Azərbaycanın aldığı qırıcılar Hindistana meydan oxuyur

Hindistanın Pakistana hücumundan sonra iki ölkənin hərbi hava qüvvələrinin müqayisəsi ilə bağlı müzakirələr davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin təhlükəsizlik məsləhətçisi, istefada olan mayor Mete Yarar Pakistan hava qüvvələrinin arsenalındakı JF-17C təyyarələrinin əldə etdiyi uğurlara diqqət çəkib. O bildirib ki, Pakistan bu təyyarələr sayəsində Hindisanın Fransadan aldığı “Rafale” təyyarələri ilə döyüşdə üstünlük əldə edib. Mete Yararın sözlərinə görə, Hindistanın arsenalındakı təyyarələr müasir olsalar da, Pakistan qalib gəlib. İddialara görə, qarşıdurma zamanı eyni anda havada 125-145 təyyarə olub. Mete Yarar Azərbaycanın da JF-17C təyyarələri aldığını xatırladıb. Qeyd edək ki, münaqişə zamanı Pakistan Hindistanın hücuma keçən bir neçə təyyarəsini zərərsizləşdirdiyini elan etmişdi.

Xatırladaq ki, Azərbaycan ordusu da müasir və çoxməqsədli JF-17C təyyarələrini Hərbi Hava Qüvvələrinin arsenalına daxil etmişdi. JF-17C təyyarələri Pakistan Aviasiya Kompleksi və “Chengdu” Çin Aviasiya Korporasiyasının birgə layihəsi olaraq hazırlanıb.

