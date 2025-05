Tramp Körfəz səfərinə Ərəbistandan başladı

ABŞ prezidenti Donald Tramp Yaxın Şərqdə təhlükəsizlik məsələlərini arxa plana keçirərək, diqqətini böyük sərmayə razılaşmalarına yönəldib.

Metbuat.az "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu səfərinə Səudiyyə Ərəbistanından başlayan Trampı Elon Musk da daxil olmaqla, ABŞ-nin tanınmış biznes liderləri müşayiət edib. Səfərdə Ər-Riyadda keçirilən ABŞ-Səudiyyə İnvestisiya Forumunda iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi əsas mövzu olub. Trampın daha sonra Qətər və BƏƏ-yə səfər etməsi, lakin İsrailə getməməsi Vaşinqtonun regional prioritetlərinə dair suallar yaradıb.

Trampın bu səfərini şərh edən Səudiyyə rəsmiləri ABŞ ilə birgə təşəbbüslərin böyük uğurlar gətirdiyini bildiriblər. Siyasi analitiklər hesab edir ki, bu səfər, Tramp administrasiyasının regional siyasətində iqtisadi maraqları təhlükəsizlik məsələlərindən üstün tutduğunu göstərir.

