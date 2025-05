"Avroviziya - 2025" mahnı müsabiqəsi başlayıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, müsabiqə İsveçrənin Bazel şəhərində keçirilir. Müsabiqənin ilk yarımfinal mərhələsi keçirilir və Azərbaycan 10 nömrə altında çıxış edir.

Yarımfinalın digər mərhələsi mayın 15-də baş tutacaq. Mahnı müsabiqəsinin qalibi isə mayın 17-də keçiriləcək final mərhələsində məlum olacaq.

Qeyd edək ki, müsabiqədə Azərbaycan “Mamagama” qrupunun “Run with U” mahnısı ilə təmsil olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.