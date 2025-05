Çaylarda sululuq artdı

Çaylarda müşahidə olunan faktiki vəziyyət açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometerologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, avtomat hidroloji stansiyaların mayın 14-ü saat 9:00-a olan məlumatına əsasən bəzi çaylarda sululuq artıb.

Yağan leysan xarakterli intensiv yağışlar nəticəsində Zaqatala rayonu ərazisindən axan Talaçaydan sel keçir.

Böyük Qafqaz ərazisindən axan Əyriçayda 36 sm, Katexçayda 22 sm, Kiçik Qafqaz ərazisindən axan Qabırrı çayda 12 sm, Əsrikçayda 8 sm, Zəyəmçay və Gəncəçayda 3 sm, Qarabağ və Şərqi-Zəngəzur bölgəsindən axan Zabuxçayda 25 sm, Tərtərçay-Vəngdə 7 sm, Tərtərçay-Kəlbəcərdə 5 sm artım qeydə alınıb.

Transsərhəd çayı olan Kür-Qıraqkəsəmən məntəqəsində suyun səviyyəsi 12 sm artıb, su sərfi 575 m3/san olmaqla normanın 77%-ni, Qanıx-Cəlayir məntəqəsində isə suyun səviyyəsi 10 sm artıb, su sərfi 188 m3/san olmaqla normanın 93%-ni təşkil edir.

Yaxın günlərdə gözlənilən yağıntılar ilə əlaqədar çaylarda yüksək sululuğun davam edəcəyi, Böyük və Kiçik Qafqaz ərazisindən axan çaylardan isə qısamüddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimalı var.

