Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi olan Mahir Vəliyev fərqli üslubda dərs keçir.

Metbuat.az xəbər verirr ki, o, dərs prosesini şagirdlərə ritm vasitəsilə mənimsədir. Müəllim qeyd edir ki, bu yol dərs oxumağa meyili olmayanların da fənni qavramasına səbəb olur.

Daha ətraflı Azərbaycan Televiziyasının (AZTV) videomaterialında:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.