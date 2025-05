Mourinyonun razılığa gəldiyi deyilən komandadan açıqlama

“Fənərbaxça”nın baş məşqçisi Joze Mourinyonun Portuqaliya milli komandası ilə ilkin razılığa gəldiyi iddia edilirdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, Portuqaliya Futbol Federasiyası iddiaları təkzib edib. Portuqaliya mediasının məlumatına görə, Portuqaliya Futbol Federasiyasının rəsmilərinə Mourinyo iddiaları ilə bağlı sual verilib, rəsmilər sözügedən xəbəri təkzib ediblər. Federasiya rəsmisi heç bir məşqçi ilə danışıqlar aparılmadığını bəyan edib və Roberto Martinezlə müqavilənin 2026-cı ilə qədər qüvvədə olduğunu xatırladıb.

Qeyd edək ki, Joze Mourinyonun Portuqaliya Futbol Federasiyası ilə razılığa gəldiyi və mövsüm yekunlaşandan sonra müqavilə imzalana biləcəyi irəli sürülmüşdü.

