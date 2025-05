Albaniyada Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan arasında qısa söhbət olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, söhbət Avropa Siyasi Birliyinin Tirana şəhərində keçirilən sammiti çətçivəsində baş tutub.

Xatırladaq ki, bundan əvvəl Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Baş naziri arasında görüş keçirilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.