Türkiyənin İzmit rayonunda xına gecəsi zamanı faciə yaşanıb.

Metbuat.az TRT Haber-ə istinadən xəbər verir ki, diskoteka topu rəqs edənlərin üzərinə düşüb.

Hadisə nəticəsində gəlin də daxil olmaqla 3 nəfər xəsarət alıb. Yaralıların vəziyyətinin yaxşı olduğu öyrənilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.