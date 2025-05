Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyevin 23 may 2025-ci il tarixində saat 09:30-da Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsində yerləşən Heydər Əliyev Mərkəzində Tərtər, Ağdam, Bərdə, Ağcabədi, Goranboy, Xocalı rayonları və Naftalan şəhərinin sakinləri ilə keçirilməsi nəzərdə tutulan vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazirlikdən məlumat verilib.

Qeyd olunur ki, qəbulun keçiriləcəyi tarix barədə əlavə məlumat veriləcək.

