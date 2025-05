“Fənərbaxça”nın pulu ilə Osimheni alırlar - "Qalatasaray"​ın planı çökdü

"Yuventus" Duşan Vlahoviçlə yollarını ayırmağa hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, İtaliya nəhəngi adı “Fənərbaxça” ilə hallanan serb ulduz üçün 40-50 milyon avro tələb edir. “Corriere dello Sport”da yer alan xəbərə görə, "Yuventus" Duşan Vlahoviçi sataraq “Napoli”nin futbolçusu Viktor Osimhen üçün güclü təklif irəli sürmək istəyir. Bildirilir ki, Osimhenin sərbəst qalma məbləği 75 milyon avro olsa da, bu məbləğ İtaliya klublarına aid deyil. "Yuventus"un futbolçu üçün 85 milyon avro təklif edə biləcəyi irəli sürülür. "Qalatasaray"ın da futbolçunun xidmətində maraqlı olduğu iddia edilir.

Qeyd edək ki, icarə əsasında "Qalatasaray"da çıxış edən Osimhen bu mövsüm 40 matçda 36 qol və 8 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

