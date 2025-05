Azərbaycan Ermənistanla sülh sazişinin təşəbbüskarıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Macarıstan Baş naziri Viktor Orbanla mətbuata bəyanatında bildirib.

Azərbaycanın Ermənistanla sülh sazişi imzalamaq üçün 2 şərtinin məlum olduğunu açıqlayan Prezident İlham Əliyev deyib ki, Ermənistan hələ bu şərtləri qəbul etmək istəmir: “Ancaq yəqin ki, bu şərtlər qəbul ediləcək. Çünki biz qeyri-adi şərtlər irəli sürməmişik”.

