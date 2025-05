"İnter Mayami" klubunun futbolçuları Lionel Messi və Serxio Buskets tandemi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lionel Messi və Serxio Buskets 621-ci dəfə eyni vaxtda meydanda komanda yoldaşı olublar. Əvvəl "Barselona"da çiyin-çiyinə çıxış edən cütlük "İnter Mayami"də də birgə forma geyinir. Bunadək də rekord Busketslə bağlı idi. O, Jerar Pike ilə 620 matçda bir yerdə oynayıb. Bunlardan 533-ü "Barselona", 87-si İspaniya millisində olub.

