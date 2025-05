Hökməli qəsəbəsinin bir hissəsinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz"dan məlumat verilib. Məlumata görə, təbii qazdan qeyri-qanuni istifadə etmək məqsədilə qaz kəmərlərinə qoşulan xətlərin ləğv edilməsi ilə bağlı Abşeron rayonu, Hökməli qəsəbəsinin bir hissəsinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranıb

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.