Mayın 27-də qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

Sabah Şəki və Zaqatala rayonlarının qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Zaqatala Regional Qaz İstismarı İdarəsinin Şəki xidmət sahəsi Şəki rayonu ərazisində "Turan qəsəbəsi" ölçü qovşağından qidalanan Şəki rayonunun Turan qəsəbəsini, Şəkikənd, Cəyirli, Qozbulaq, Sarıca və Qayabaşı kəndlərini təbii qazla təmin edən orta təzyiqli qaz xətlərinin kipliyə sınaq olunması ilə əlaqədar mayın 27-də saat 10:00-dan işlər başa çatanadək "Oğuz" qazpaylayıcı stansiyasından (QPS) qidalanan Turan qəsəbəsi ölçü qovşağından cəmi 2 171 abonentin qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır.

Həmçinin, Zaqatala Regional Qaz İstismarı İdarəsinin Qəbələ xidmət sahəsi Qəbələ rayonu ərazisində K.Kərimov küçəsi 42 ünvanında vətəndaşa məxsus torpaq sahəsinin qarşısından keçən d-57 mm-lik aşağı təzyiqli qaz xəttinin yerinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar sabah saat 10:00-dan etibarən işlər başa çatanadək Qəbələ rayonu Nəsimi küçəsinin bir hissəsində cəmi 250 abonentin qaz təchizatının daxildən dayandırılması planlaşdırılır.

İşlər başa çatdırıldıqdan sonra qazın verilməsi bərpa olunacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.