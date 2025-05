"Real Madrid" "Benfika"nın müdafiəçisi Alvaro Karrerası transfer etmək üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər arasında danışıqlar məhsuldar alınıb. Futbolçu “Real”a transfer olmağa razılıq verib. Məlumata görə, "Benfika" müdafiəçi üçün 50 milyon avro tələb edir. “Real” transferi klublararası dünya çempionatından əvvəl yekunlaşdırmaq istəyir.

Qeyd edək ki, Alvaro Karreras “Benfika"da bu mövsüm 49 oyunda çıxış edib, 4 qol vurub və 5 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb

