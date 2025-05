"Roma" Can Pyero Qasperini ilə razılığa gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məşhur insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb. Hazırda "Atalanta"nı çalışdıran mütəxəssisin "Roma" ilə 3 illik müqavilə imzalayacağı iddia edilir.

Qeyd edək ki, "Atalanta" Can Pyero Qasperininin rəhbərliyi altında 2023/2024 mövsümündə UEFA Avropa Liqasının qalibi olub.

