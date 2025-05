Bakı Avrasiya Universitetində yeni təyinat olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, jurnalist Ülkər Abdurahmanlı Bakı Avrasiya Universitetində ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə mütəxəssis vəzifəsinə təyin olunub.

Qeyd edək ki, Ülkər Abdurahmanlı bu təyinatadək “Olaylar” qəzetində və Metbuat.az xəbər portalında jurnalist kimi fəaliyyət göstərib.

