Yay meyvələri nə vaxt ucuzlaşacaq?

Yay mövsümü artıq gəlib çatıb, bazar və mağazalarda bol-bol meyvə çeşidləri təklif olunur. Ancaq qiymətlər alıcıların ümidlərini doğrultmur, çünki gözləniləndən bahadır.

Liberal İqtisadçılar Mərkəzinin sədri, kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Akif Nəsirli Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, yaz dövründə əlverişsiz hava şəraiti hökm sürdüyünə görə yay meyvələrinin həm məhsuldarlığı aşağıdır, həm də yetişməsi gecikir:

“Belə ki, yağışlar, dolu, külək və ümumilikdə əlverişsiz hava şəraiti məhsuldarlığın azalmasına səbəb olub. Digər tərəfdən, may ayında havanın orta temperaturu təxminən 20 dərəcə olub ki, bu da meyvələrin yetişməsini əngəlləyib. Hazırda bazarda bəzi gilas növlərinin dadına baxsanız, hələ tam yetişmədiyini görərsiniz. Ərik və digər meyvələrdə də oxşar vəziyyət müşahidə olunur”.

İqtisadçının sözlərinə görə, meyvələrin kütləvi şəkildə ucuzlaşacağı da gözlənilmir:

“Çünki ötən il də, bu il də əlverişsiz hava şəraiti məhsuldarlığın aşağı olmasına səbəb olub. Ola bilsin ki, bəzi meyvə sortlarında qiymətlər ötən illə müqayisədə azacıq aşağı düşsün, lakin ümumilikdə əksər meyvələrin qiymətləri ötən ildəki ilə ya eyni səviyyədə, ya da daha baha olaraq qalır”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

