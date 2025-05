Çimərliklərdə olan sirkə şüşələri nə üçündür?

Avstraliyanın tropik çimərlikləri plastik sirkə şüşələri ilə diqqət çəkir. Bu şüşələr zəhərli dəniz canlılarının çox olduğu bölgələrdə ilk yardım vasitəsi kimi istifadə olunur.

Metbuat.az bildirir ki, ölkənin şimal sahillərində dünyanın ən təhlükəli dəniz canlılarından biri olan qutu meduzası yaşayır. Onun zəhəri ürək dayanmasına səbəb ola bilər. Bu canlı ilə təmasda olduqda, sirkə dəridə qalan və daha çox zəhər ifraz edə biləcək nematosistləri zərərsizləşdirə bilir.

Bundan başqa, ölçüsü cəmi 1–2 sm olan, lakin güclü ağrı və digər ciddi reaksiyalara səbəb olan Irukandji meduzaları da bölgədə rast gəlinir. Sirkənin bu növə təsiri dəqiq olmasa da, yenə də ilk yardım kimi tövsiyə olunur.

Əgər sahildə fizalya (mavi şişə) ilə qarşılaşsanız, sirkə əvəzinə dəniz suyu ilə təmizləmək və təsirlənmiş ərazini isti suya salmaq daha uyğundur. Sirk' bu halda əks təsir göstərə bilər.

“Sidiklə müdaxilə” isə xalq arasında yayılmış, lakin elmə əsaslanmayan üsuldur.

