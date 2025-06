Culfa rayonunun bir hissəsində qaz kəsiləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Naxçıvan Qaz İstismar Xidməti məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, 76 mm-lik boru korroziyaya uğradığı üçün yeraltı xəttin yerüstü xəttlə dəyişdirilməsi ilə əlaqədar qaz təchizatı bu gün Culfa rayonunun Kırna kəndində saat 15:00-dan müvəqqəti dayandırılacaq.

Təmir işləri başa çatdıqdan sonra qaz təchizatı bərpa ediləcək.

