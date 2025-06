Barmağına üzük taxılan müəllimə töhmət verildi

Sosial şəbəkələrdə valideynlər tərəfindən əlinə üzük taxılan Tovuz rayon Mərdan Musayev adına Əlimərdanlı kənd tam orta məktəbinin müəlliminə töhmət verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, u barədə Teleqraf-ın sorğusuna cavab olaraq Qazax-Tovuz Regional Təhsil İdarəsindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, sosial şəbəkələrdə Tovuz rayon Mərdan Musayev adına Əlimərdanlı kənd tam orta ümümtəhsil məktəbinin müəlliminə zinət əşyasının alınması ilə bağlı video yayılıb.

"Sözügedən video 24 may tarixində qeyri-iş günü, məktəbdənkənar ərazidə çəkilib, valideynlərin şəxsi təşəbbüsü ilə alınmış zinət əşyası müəllimə təqdim edilib".

Təhsil İdarəsindən bildirilib ki, təhsilverənlərin etik davranış qaydalarına, eyni zamanda Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi və Regional Təhsil İdarəsi tərəfindən məktəblərə təqdim olunmuş müvafiq təlimatlara əsasən, müəllimlərə hər hansı qiymətli hədiyyə, maddi və ya qeyri-maddi nemətlərin və s. verilməsi yolverilməz hesab olunur.

"Bu baxımdan, valideynlərə bir daha müraciət edərək xatırladırıq ki, müəllim əməyinə təşəkkür və dəyərin göstərilməsi mənəvi təşəkkür, əməkdaşlıq və hörmət çərçivəsində olmalıdır.

Qeyd edirik ki, etik davranış qaydalarını pozduğuna görə müəllimə töhmət verilib", - məlumatda qeyd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.