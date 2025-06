Əməkdar mədəniyyət işçisi vəfat etdi

Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi Vaqif Kərimov uzun sürməyən xəstəlikdən sonra bu gün 84 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az Bizim.Media-ya istinadən xəbər verir ki, Vaqif Kərimov 8 dekabr 1940-cı ildə Şəkidə anadan olub.

O, 1948 - 1958-ci illərdə Şəki şəhər 10 №-li orta məktəbində, 1960 - 1965-ci illərdə Mirzağa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunun mədəni-maarif fakültəsində təhsil alıb.

Uşaq yaşlarında incəsənətə böyük həvəs göstərib. Əvvəlcə rayon pionerlər evində İbad Salmanovun rəhbərlik etdiyi tar dərnəyində tarın, təhsil aldığı məktəbin dram dərnəyində isə teatr və aktyorluq sənətinin sirlərini öyrənib. Əməkdar artist Məmmədkəbir Hacıoğlunun rəhbərlik etdiyi Şəki rayon Mədəniyyət evinin dram dərnəyində həvəskar aktyor kimi çalışıb.

Vaqif Kərimov 1958-1960-ci illərdə Şəki ipək kombinatının klubunda görkəmli xanəndə və aktyor Yunis Qarabağlının rəhbərlik etdiyi "İpəkçi" xalq çalğı alətləri ansamblında tar ifaçısı, həmçinin həvəskar aktyor kimi çıxış edib.

Müxtəlif illərdə bir neçə bədii filmdə ("Arxadan vurulan zərbə" (Azərbaycanfilm), "Təyyarə yerə enmədi" (Özbəkfilm), "Amfibiya adam" (Lenfilm) epizodik rollarda çəkilib.

Azərbaycan Televiziyası ASC-nin "Telefilm" Yaradıcılıq Birliyi tərəfindən 2004-cü ildə Vaqif Kərimova həsr olunmuş "Yaxşı adam" adlı sənədli film çəkilib.

Şəki Veteranlar Şurasının məsul katibi, "Şəki Ensiklopediyası" jurnalının redaksiya heyətinin üzvü idi.

Vaqif Kərimov uzun müddət Mirzə Fətəli Axundov adına Şəki şəhər Mədəniyyət Evinin direktoru vəzifəsində çalışıb. Azərbaycanın mədəniyyət tarixinə dair onlarla məqalənin müəllifidir, fitri hafizəsinə görə o, "Şəkidə mədəniyyətin canlı ensiklopediyası" kimi tanınırdı.

