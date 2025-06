TÜRKPA-nın 4-cü plenar iclası keçiriləcək

11-12 iyun 2025-ci il tarixlərində Qazaxıstanın paytaxtı Astana şəhərində Qazaxıstan Respublikası Parlamentinin ev sahibliyillə TÜRKPA-nın “Türk Əsri: parlament diplomatiyasının rolu” mövzusunda 14-cü plenar iclası keçiriləcək.

Bu barədə Metbuat.az-a TÜRKPA-dan məlumat verilib.

14-cü plenar iclasda üzv və müşahidəçi dövlətlərin parlament nümayəndə heyətlərinin, o cümlədən beynəlxalq təşkilatların, türk əməkdaşlıq təşkilatlarının və digər tərəfdaş qurumların nümayəndələrinin iştirakı gözlənilir.

Toplantı çərçivəsində, həmçinin Assambleya Şurasının, Qadın Parlamentarilər Qrupunun və Gənc Parlamentarilər Qrupunun, TÜRKPA üzv parlamentlərinin baş katiblərinin iclası keçiriləcəkdir.

