Klaudio Ranyeri İtaliya Futbol Federasiyasının təklifini qəbul etməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb. O bildirib ki, Ranyeri təklifin qürur verici olduğunu ifadə etsə də, rədd edib. Məşqçi "Roma" rəhbərliyindəki işini davam etdirmək istədiyini bəyan edib.

Qeyd edək ki, "La Gazzetta dello Sport" nəşri Klaudio Ranyerinin İtaliya Futbol Federasiyasının təklifini qəbul etdiyi barədə xəbər dərc etmişdi.

