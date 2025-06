İsrailin hava zərbəsi nəticəsində İran İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun (SEPAH) baş komandanı Hüseyn Salami həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə SEPAH rəsmi bəyanat yayıb.

Bəyanatda hava hücumu nəticəsində bir neçə yüksək rütbəli komandan daxil olmaqla çox sayda korpus üzvünün həlak olduğu qeyd edilib.

