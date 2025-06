197 təhsil müəssisəsində təşkil edilən 848 təmayül sinifdə 17 768 şagird təhsil alıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindən məlumat verilib

Bildirilib ki, ümumi təhsildə keyfiyyətin artırılmasına xidmət edən təmayül siniflərə şagirdlərin marağı ilbəil artmaqdadır.

