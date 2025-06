Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan ABŞ prezidenti DonaldTrampla İsrail-İran münaqişəsini müzakirə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TRT Haber məlumat yayıb.

Ərdoğan münaqişənin sona çatması ilə bağlı bəyanatları alqışlayıb və bölgəni alovlandıra biləcək fəlakətin qarşısını almaq üçün tədbir görülməli olduğunu vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.