İsrail Müdafiə Qüvvələri İran Xarici İşlər Nazirliyinə aid binaya zərbə endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə XİN başçısının müavini Səid Xətibzadə sosial şəbəkədə yazıb.

“İsrailin cinayətkar rejimi Siyasi və Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutunun birbaşa qarşısında yerləşən İran Xarici İşlər Nazirliyinin binalarından birinə qəsdən və amansızca zərbə endirib”, – o qeyd edib.

Diplomat hücumda bir neçə nəfərin yaralandığını, onlar arasında həmkarlarının olduğunu vurğulayıb.

