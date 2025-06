Cəlilabad rayon prokurorunun müavini Fazil Həsənov vəfat edib.

Metbuat.az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, o, səhhətində yaranan problemlə əlaqədar 59 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, əslən Laçın rayonu Mişni kəndindən olan Fazil Həsənov 33 il bu sahədə çalışıb.

Qeyd edək ki, Fazil Həsənov 2020-ci ildə Xocavənd istiqamətində minaya düşərək şəhid olan Tural Həsənovun əmisidir.

