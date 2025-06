İsrail İranın dövlət televiziyasının binasını raketlə hədəfə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, canlı yayımda televiziya binasına raket atılıb. Qadın spiker hücumdan sonra studiyanı tərk edib.

