İki nəfərə yüksək vəzifə verildi

Gədəbəyə yeni prokuror təyin edilib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı baş prokuror Kamran Əliyev Əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, Kamal Əhmədov Gədəbəy rayon prokuroru vəzifəsinə təyin olunub.

Müsabiqə yolu ilə prokurorluq orqanlarında qulluğa qəbul olunan Kamal Əhmədov əvvəllər Kürdəmir Rayon Prokurorluğunda müstəntiq və böyük müstəntiq, eləcə də Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin İstintaq idarəsində mühüm işlər üzrə müstəntiq və böyük müstəntiq vəzifələrində çalışıb.

Digər Əmrlə Baş Prokurorluğun Cinayət təqibindən kənar icraatlar idarəsinin prokuroru Şahin Şükürov Lerik rayon prokuroru təyin edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.