İranın dövlət televiziyasının Tehrandakı baş ofisində yenidən yanğın baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan əvvəl İranın dövlət televiziyası olan IRIB iyunun 16-da İsrailin hücumuna məruz qalıb. Bundan sonra efirə müdaxilələr başlayıb və görüntülər pozulub. Şirkətin məlumatına görə, bina ən azı dörd dəfə vurulub. IRIB-nin üç əməkdaşı həlak olub.

