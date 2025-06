ABŞ-da təşkil olunan klublararası dünya çempionatında dördüncü oyun gününün ilk görüşü Braziliyanın "Fluminense" və Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) komandaları arasında keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, F qrupunun açılış matçı qolsuz yekunlaşıb - 0:0.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.