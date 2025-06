Cəlilabad rayon sakini itkin düşüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, rayonun Seyidbazar kənd sakini, 2004-cü il təvəllüdlü Mirzəyev Əlisa Hüseynağa oğlu ötən gün evi tərk edərək, itkin düşüb.

Hadisə ilə bağlı DİN-in Mətbuat Xidmətinin Lənkəran regional qrupundan "Report"un Muğan bürosunun sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, hazırda həmin şəxsi tapılması istiqamətində polis əməkdaşları tərəfindən tədbirlər görülür.

