Alonso Arda ilə bağlı qərarını elan etdi

"Real Madrid"in məşqçisi Xabi Alonso Arda Gülerlə bağlı qərarını verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ispaniyalı çalışdırıcı qərarını Klublararası dünya çempionatında keçirilən mətbuat konfransında açıqlayıb. Arda Gülerə güvəndiyini deyən Alonso, Arda Güler və Endrikin bu mövsüm daha çox oyun vaxtı qazanacağını ifadə edib. Klubda hər kəsin bir-birinə kömək etdiyini qeyd edən ispan məşqçinin sözlərinə görə, "Real Madrid”ə uyğunlaşmaq prosesin bir hissəsidir.

Alonso, “Onlar bu mövsüm daha çox oyun keçirməyə başlayacaqlar. Digər oyunçular da bu prosesə kömək edəcəklər. Kastilyalılar da öz töhfələrini verirlər" - deyə bildirib.

