İtkin düşən Cəlilabad rayon sakini tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə Cəlilabad rayonunun Seyidbazar kənd sakini, 2004-cü il təvəllüdlü Əlisa Hüseynağa oğlu Mirzəyevin olduğu yer müəyyən edilib və o, ailəsinə təhvil verilib.

Qeyd edək ki, o, bir neçə gün öncə evi tərk edərək itkin düşmüşdü.

Xatırladaq ki, Əlişa Mirzəyev bir neçə ay öncə hərbi xidmətdən tərxis olunmuşdu.

