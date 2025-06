Ailəsi ilə birlikdə Bakıya gələn türkiyəli aktyor Ozan Akbaba millət vəkilləri Tənzilə Rüstəmxanlı və Polad Bülbüloğlu ilə bir araya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ozan bununla bağlı paylaşımlar edib.

